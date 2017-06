Nieuwe arrestatie voor aanslag Londen

De politie heeft opnieuw iemand opgepakt in verband met de aanslag in Londen. Het is een 19-jarige man. De politie viel zijn woning in de Londense wijk Barking rond 22.00 uur binnen.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding of uitvoering van de aanslag op London Bridge en het nabijgelegen uitgaanscentrum Borough Market. Daarbij vielen ruim een week geleden acht doden. De drie daders werden doodgeschoten door de politie.

Zeven verdachten vast

Eerder dit weekend werden twee andere verdachten opgepakt. In totaal zitten nu zeven mensen vast in verband met de aanslag. Twaalf anderen die waren opgepakt, zijn inmiddels weer vrij en geen verdachte meer.

Gisteren gaf de Londense politie foto's vrij van de nep-bomgordels die de aanslagplegers droegen. Eerder verspreidde de politie al een foto van de messen die de daders bij de aanslag gebruikten.