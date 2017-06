Kupers overtreft zichzelf op 800 meter, WK-limiet voor Douma en De Witte

"Ik ben nu echt heel erg blij", vertelde Kupers in Hengelo. "Toch is mijn wens om nog harder te gaan. Atleten zijn net kleine kinderen, het is altijd: meer, meer, meer. Ik ben er ook van overtuigd dat het nog harder kan."

WK-limiet voor Lisanne de Witte op 400 meter

Bij de vrouwen verzekerde Lisanne de Witte zich van een WK-ticket op de 400 meter. Ze dook voor het eerst in haar carrière onder de 52 seconden en haar tijd van 51,93 was ruim onder de limiet (52,10) voor het toernooi in Londen.

De Witte eindigde in haar race als derde, achter de Poolse Justyna Swiety (51,15) en de Canadese Carine Muir (51,65).