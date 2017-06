Massale uitbraak na bestorming gevangenis Congo

In Beni, in het oosten van Congo hebben gewapende mannen een gevangenis aangevallen en meer dan 900 gevangenen bevrijd. Elf mensen zijn gedood, onder wie acht bewakers. Het is de vierde keer in relatief korte tijd dat een gevangenis in Congo is aangevallen. In mei werd een gevangenis in Kinshasa bestormd.

Het is nog onduidelijk wie de gevangenis in Beni heeft aangevallen maar een groot deel van de ontsnapte gevangen behoort tot de rebellenbeweging ADF (Allied Democratic Forces). Die had al eerder gedreigd de gevangenis in Beni aan te vallen.

VN-macht

Een Congolese rechtbank had in maart negen rebellen van de ADF ter dood veroordeeld voor terrorisme, deelname aan een opstand en misdaden tegen de menselijkheid. De ADF wordt verantwoordelijk gehouden voor zo'n duizend doden sinds 2014.

De ADF ontstond in de jaren 90 in buurland Uganda als islamitische rebellenbeweging. Inmiddels heeft het de basis in het oosten van Congo, waar het gezag van de regering in Kinshasa zwak is. Er zijn tientallen milities in het wetteloze Oost-Congo actief, die de bevolking terroriseren en mijnbouw controleren.

De regio is rijk aan mineralen en vrijwel alle vechtende groeperingen verdienen hier grof aan. De grondstoffen worden via de buurlanden Rwanda en Uganda Congo uit gesmokkeld. In het gebied is ook een grote VN-macht aanwezig, die vrijwel machteloos toeziet op de naleving van een vredesakkoord uit 2002.