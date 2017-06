Verwaarloosde kinderen, zwaarden en prostitutie: welkom in Fort Oranje

"Echt schrijnend was de situatie eind vorig jaar waar wij in een heel klein schuurtje naast een hennepkwekerij een man vonden die was aangesteld als bewaker ervan. Die man had uitsluitend een matras en een frituurpan en hij kreeg af en toe wat om in die frituurpan te doen. Zo woonde hij daar permanent."

Ook zijn er veel zorgen over de ongeveer 120 kinderen die er rondlopen. In de afgelopen jaren heeft de politie 50 zorgmeldingen over kinderen doorgespeeld naar jeugdzorg.

"Heel opvallend was een situatie waarin de wijkagent twee kinderen van 10 en 12 jaar oud in een kast vonden in een badkamer. Ze zaten daar al een hele poos in. Toen de agent vroeg naar het waarom zeiden ze dat ze zich moesten verstoppen als de politie kwam, omdat ze anders meegenomen zouden worden en door jeugdzorg ergens anders ondergebracht zouden worden."