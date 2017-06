IS claimt aanslag, Iran denkt ook aan 'lesje' van vijand Saudi-Arabië

Juist dat verschil in geloofsovertuigingen maakt de claim opmerkelijk, vertelt Hendriks. "Het moet voor de terreurgroep lastig zijn geweest om volgelingen te rekruteren in Iran. Er wonen eigenlijk alleen soennieten in Beloetsjistan. Dat is een provincie in het zuidoosten van het land, dicht bij Pakistan."

"Toch kan niet worden uitgesloten dat IS in Iran is geïnfiltreerd", zegt Hendriks. "Dat is altijd denkbaar."