'Buitenbeentje' Qatar keihard aangepakt, Iran wijst naar Trump

Qatarezen in de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Saudi-Arabië moeten binnen twee weken hun koffers pakken en het land verlaten. Andersom roepen de vijf landen hun onderdanen op Qatar snel te verlaten. Er is bijvoorbeeld ook paniek onder de vele Egyptenaren die in het land werken.

"Dit is eigenlijk alles wat je diplomatiek gezien kan doen - in een keer door vijf landen", zegt correspondent Sander van Hoorn in Nieuws & Co op NPO Radio 1. "Dit is nog nooit eerder vertoond in deze relatie."

Eigenwijs buitenbeentje

De verhouding tussen Qatar en de andere betrokken landen stond al jaren onder druk. Het rijke oliestaatje is volgens Midden-Oosten-deskundige Jan Jaap de Ruiter "altijd al een eigenwijs buitenbeetje geweest". Bijvoorbeeld vanwege staatszender Al Jazeera.

Volgens De Ruiter is dat een zender die kritisch is over bepaalde leiders in de Arabische wereld. "De boodschap: je mag je verzetten tegen onrechtmatige islamitische heersers. En dat geluid willen de Saudi's helemaal niet horen."