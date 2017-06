'We zakken in het basisonderwijs aan alle kanten door het ijs'

De werkgevers in het basisonderwijs steunen de actie van leraren om op 27 juni te staken. Gisteravond kondigde leraar Thijs Roovers in Jinek aan dat de scholen die dag het eerste uur dicht blijven. De actievoerders vinden onder meer dat er te weinig geld is voor het basisonderwijs.

Volgens voorzitter Rinda den Besten van de werkgevers, verenigd in de PO-Raad, wordt de actie door hen volledig ondersteund. "De bekostiging schiet aan alle kanten tekort", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "En daar zijn leraren de dupe van. Er kan niet anders gereageerd worden dan door te bezuinigen op het personeel, omdat ook het aanzetten van de verwarming en het schoonmaken van het gebouw betaald moet worden."

Volgens Den Besten zakt het basisonderwijs "aan alle kanten door het ijs". Het verwijt dat de PO-Raad daar zelf ook schuld aan heeft, vindt Den Besten niet terecht. "Want als het geld er niet is, dan kun je het ook niet aan leerkrachten uitgeven. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dit gaat uiteindelijk ten koste van het onderwijs en ten koste van een hele generatie kinderen."

Niet aantrekkelijk

Den Besten zegt dat het vak van leraar in het basisonderwijs aantrekkelijker gemaakt moet worden. "We zien enorme tekorten op ons afkomen. Er wordt voorspeld dat we in 2025 zelfs 10.000 leraren te weinig hebben."

Voor veel mensen is het vak vooral door het lage salaris niet aantrekkelijk. Dat geldt niet alleen voor scholieren, die een studie moeten kiezen, maar ook voor mensen die al een baan hebben. "Dat heeft niet alleen te maken met de werkdruk en het loopbaanperspectief", zegt Den Besten. "Eigenlijk zegt iedereen: het salaris is onder de maat. En dan maken ze om die reden die keuze niet."