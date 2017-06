Niet Storen-functie tijdens rijden iOS 11 'een heel goede stap'

Veilig Verkeer Nederland vindt de nieuwe Niet Storen-modus in iOS 11 voor tijdens het autorijden "een heel goede stap". Dat zegt een woordvoerder desgevraagd tegen de NOS. Apple kondigde de functie gisteravond aan tijdens een perspresentatie. De nieuwe versie van het besturingssysteem voor mobiele apparaten iOS 11 komt dit najaar uit.

Die zit standaard ingebouwd en dat is volgens de woordvoerder uniek. Veilig Verkeer Nederland is bezig met een campagne om telefoongebruik tijdens het rijden te verminderen. De eerste keer na de installatie van iOS 11 dat je in de auto hebt gereden krijg je de vraag of je de Niet Storen-functie wilt activeren.

De iPhone herkent vervolgens wanneer de bestuurder aan het autorijden is en verbergt automatisch meldingen. Bijrijders of mensen in de trein kunnen deze functie uitzetten. Daarnaast kan de iPhone tijdens het autorijden automatisch een berichtje sturen naar contactpersonen die zijn aangemerkt als favoriet als zij de bestuurder proberen te bereiken.

App Samsung

Half mei kondigde Samsung een speciale app aan die alle binnenkomende berichten automatisch blokkeert als de telefoon merkt dat de eigenaar zicht voortbeweegt. Ook krijgen mensen die de bestuurder proberen te bereiken automatisch een bericht. De functie is uit te schakelen voor mensen die in de bijrijdersstoel of in de trein zitten.

Maar dit gaat dus minder ver dan de functie in iOS 11. "Je moet de app natuurlijk wel downloaden en dat verhoogt de drempel", zegt de woordvoerder.