Ook Apple wil dat je gaat praten met een speaker in huis

Om alle vragen te kunnen beantwoorden maakt Apple, net als de concurrentie, gebruik van kunstmatige intelligentie. Maar ook al was Apple's Siri de eerste virtuele assistent op de markt, de gadget is inmiddels ingehaald door de concurrentie. Op de markt voor slimme speakers is met name de Echo populair, wat onder andere komt doordat het apparaat al drie jaar beschikbaar is.

De markt is jong en er is dus nog ruimte, maar opvallend is dat Apple zijn speaker een stuk duurder heeft gemaakt dan de rest. De HomePod gaat 349 dollar kosten. De Echo is 179 dollar en de Home 119 dollar.

Bij Sonos, maker van geluidsboxen die je via een app bestuurt, is de goedkoopste speaker 199 dollar. Apple staat bekend om zijn hoge prijzen, maar voor een product dat zijn waarde nog moet bewijzen kan dit voor consumenten een hoge drempel zijn.

Motor van de iPhone

De aankondiging van de slimme speaker was de afsluiting van een lange, jaarlijkse presentatie waarin Apple veel nieuws aankondigde. Zoals gewoonlijk ging er veel aandacht uit naar iOS 11, de motor van de iPhone (waarvan overigens geen nieuw model werd aangekondigd, daarmee wacht Apple traditiegetrouw tot het najaar).

Er is de laatste tijd in Nederland, maar ook in de VS, veel discussie over telefoongebruik tijdens het autorijden. Apple komt in iOS 11 met een deel van de oplossing. De iPhone kan aan de hand van onder meer de snelheid waarmee je telefoon beweegt herkennen of je in een auto zit. Vervolgens krijg je de vraag of je een speciale Niet Storen-functie wil inschakelen.

Daarnaast is de App Store op de schop gegaan. De appwinkel heeft een soort voorpagina gekregen waar apps worden uitgelicht. Ook komen er onder meer tips in over hoe je bepaalde apps het beste kunt gebruiken. Verder zijn er aparte tabbladen gekomen voor games en apps om het onderscheid duidelijker te maken.