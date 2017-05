Een op de acht verstuurt appjes achter het stuur

Een op de acht automobilisten verstuurt weleens berichten vanachter het stuur. Met de telefoon aan het oor bellen, dus niet-handsfree, doet bijna een op de tien automobilisten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bestuurders tussen de 18 en 35 jaar sturen het vaakst berichten tijdens het rijden, bijna een op de vier doet dat. Mannen zijn vaker bezig met hun telefoon achter het stuur en jongeren vaker dan ouderen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat vrijwel alle bestuurders vinden dat berichten versturen tijdens het rijden gevaarlijk is. Bijna negen op de tien zeggen bellen gevaarlijk te vinden.

Minister Schultz

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt dat de cijfers overeenkomen met eigen onderzoek. Minister Schultz zei vorig jaar de oplossing vooral te zien in technologische maatregelen. Daarvoor is ze in gesprek met telecombedrijven, die inmiddels bezig zijn met onder andere apps die Whatsapp en Facebook blokkeren tijdens het rijden. Ook heeft het ministerie de campagne Onderweg ben ik Offline ontwikkeld.

Als deze maatregelen niet werken, overweegt het ministerie een expliciet verbod op het versturen van berichten in de auto. Nu is de wet algemener geformuleerd: "Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt."