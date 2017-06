Burgemeester Londen wil dat staatsbezoek Trump wordt afgezegd

De Londense burgemeester Sadiq Khan wil dat het staatsbezoek van Donald Trump aan Groot-Brittanniƫ wordt afgezegd. Hij wil de Amerikaanse president niet verwelkomen na diens tweets over het optreden van Khan na de aanslagen in Londen dit weekend.

Op veel punten heeft Trump het mis, zei Khan gisteravond bij de Britse zender Channel 4. "Ik vind dat we de rode loper niet moeten uitrollen voor de Amerikaanse president nu zijn beleid ingaat tegen alles waar wij voor staan."

Pathetisch

Trump twitterde "minstens zeven doden en 48 gewonden bij een terreuraanslag en de burgemeester van Londen zegt dat er geen reden is om gealarmeerd te zijn". Daarmee rukte hij een uitspraak van Khan uit zijn verband, want die had gezegd dat er extra politie de straat op ging, en dat Londenaren daarover niet gealarmeerd hoefden te zijn. Een woordvoerder van Khan liet in reactie weten dat de burgemeester wel iets anders heeft te doen dan te reageren op de tweets van Trump.

De Amerikaanse president haalde daarop in een nieuwe tweet nog eens uit. Trump vond het een pathetisch excuus van Khan en zei dat de media hun uiterste best doen om Khans uitleg van de opmerking te verkopen.

Johnson: het gaat door

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zegt in een reactie dat hij geen reden ziet het bezoek te annuleren. Hij geeft Khan gelijk in zijn uitspraak dat Londenaren niet ongerust hoeven te zijn over de extra politie op straat, maar wat hem betreft blijft de uitnodiging aan Trump staan. "Ik wil me niet bemoeien met een ruzie tussen twee mensen die prima in staat zijn voor zichzelf op te komen", voegde Johnson daar nog aan toe.

Het staatsbezoek was al uitgesteld. Het zou in juli plaatsvinden, maar er werd een online petitie gestart om het bezoek tegen te houden. Ook waren er demonstraties. De petitie werd 1,8 miljoen keer ondertekend, waarna een debat in het parlement volgde. Er werd besloten het bezoek te laten doorgaan, maar wel uit te stellen naar oktober. Een definitieve datum is nog niet bekendgemaakt.

Steun

Khan heeft brede steun ontvangen voor zijn optreden na de aanslag van zaterdag. In de publieke opinie doet hij het goed en premier May heeft laten weten achter de burgemeester te staan.

Ook de Britse ambassadeur in de VS heeft zijn steun uitgesproken, evenals de Amerikaanse vereniging van burgemeesters. De bekendste Amerikaanse burgemeester, Bill de Blasio van New York, zei op Twitter dat hij de opmerkingen van Trump over Khans optreden onacceptabel vindt.