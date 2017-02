'Trump mag komen, maar niet op een officieel staatsbezoek'

Conservatief Edward Leigh pleitte voor een andere aanpak. "Hij is de gekozen president. Het is in ons belang is dat we hem proberen te beïnvloeden, dat hij onze standpunten hoort. We moeten met hem samenwerken. Het afzeggen van het staatsbezoek zou rampzalig zijn."

James Cartlidge vond ook dat de uitnodiging nu niet meer kan worden ingetrokken. “Dan zouden we onszelf belachelijk maken. Als we zorgen hebben over Trump, dan moeten we die met hem bespreken.”