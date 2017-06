Californië en China sluiten klimaatakkoord

Californië en China hebben op een conferentie in Peking een klimaatakkoord gesloten. In het Schone Energie Partnerschap spreken de Amerikaanse staat en het Chinese ministerie van wetenschap af om samen technologie te ontwikkelen voor schonere energie.

Daarnaast hebben ze afspraken gemaakt over onderlinge handel in emissierechten. Ook willen China en Californië verkennen hoe ze investeerders kunnen prikkelen om te investeren in groene initiatieven.

Vorige week maakte de Amerikaanse president Trump bekend dat hij de VS terugtrekt uit het klimaatakkoord van Parijs. Staten in de VS lieten toen al weten op eigen houtje door te willen gaan met het maken van klimaatafspraken. Ook China zei dat het land het akkoord van Parijs blijft steunen.