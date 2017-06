China blijft klimaatakkoord steunen, ook als de VS afhaakt

China staat onverkort achter het klimaatakkoord van Parijs. De Chinese premier Li Keqiang zegt dat er "een wereldwijde consensus" is over de strijd tegen klimaatverandering. En hij noemt het een "internationale verantwoordelijkheid" om de klimaatverandering tegen te gaan. Hij reageert daarmee op berichten dat de Amerikaanse president Trump uit het klimaatverdrag van Parijs wil stappen.

De Chinese premier deed zijn uitspraken tijdens zijn bezoek aan bondskanselier Merkel in Duitsland. Zij is verheugd dat China het verdrag trouw blijft. Vanmiddag en morgen is er in Brussel een topbijeenkomst tussen de EU en China. De Financial Times meldt dat de Chinezen daar een "groene alliantie" willen sluiten met de EU.

China en de EU zouden meer maatregelen willen nemen om nog sneller het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. Ook zouden ze de armste landen willen helpen om groene economie├źn te ontwikkelen.

Twitterdiplomatie

De Europese Unie is zeer ongelukkig met het voornemen van Trump om uit het Parijs-akkoord te stappen. EU-president Tusk deed vanochtend via Twitter nog een laatste poging om Trump te overtuigen. "President Trump: zorg er alstublieft niet voor dat het (politieke) klimaat achteruit gaat."