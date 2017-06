Golfstaten verbreken diplomatieke banden met Qatar

Vier Arabische landen hebben alle diplomatieke banden met Qatar verbroken. Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Saudi-Arabiƫ stellen dat Qatar de regio destabiliseert, door terroristen te steunen en de banden met het overwegende sjiitische Iran aan te halen.

Concrete aanleiding voor de ruzie is een relletje rond de emir van Qatar, die op televisie gezegd zou hebben dat Iran een islamitische macht is "die niet kan worden genegeerd". Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij de andere Golfstaten, die vooral soennitisch zijn.

Gehackt?

Het is overigens maar de vraag of de emir dat daadwerkelijk gezegd heeft. Zijn citaten waren niet te horen, maar verschenen in een 'lopende tekst' onder in beeld. Qatar meldde binnen enkele uren dat de staatstelevisie was gehackt en dat het om nepnieuws ging.

De vier landen komen allemaal op hetzelfde tijdstip met de maatregel en halen soortgelijke motieven aan om de banden met Qatar te verbreken. Volgens Egypte steunt het land de Moslimbroederschap, die president Sisi ziet als een terreurbeweging. Ook de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein stellen dat Qatar terreurgroepen steunt.

Luchtruim dicht

Diplomaten uit Qatar krijgen twee dagen de tijd om de landen te verlaten.

Saudi-Arabiƫ heeft meteen alle militairen van het leger van Qatar dat actief is bij de oorlog in Jemen naar huis gestuurd. Ook heeft Egypte zijn luchtruim en wateren per direct gesloten voor vervoerders uit Qatar.