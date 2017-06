Burgemeester Bunschoten: ouders, let extra op je kinderen

De burgemeester van Bunschoten roept inwoners uit zijn gemeente op om extra alert te zijn op hun kinderen, naar aanleiding van de vondst van het lichaam van het vermiste meisje Savannah (14).

Burgemeester Van de Groep reageerde gisteravond laat in een videoboodschap en zei dat hij, net als de nabestaanden, zeer diep geraakt is door het nieuws. "Op dit moment overheersen gevoelens van verbijstering en ongeloof."

Het lichaam van Savannah werd gisterochtend in een sloot bij een industrieterrein gevonden en eerder dit weekend werd een ander 14-jarige meisje zo'n 20 kilometer verderop dood aangetroffen. Zij was door een misdrijf omgekomen. Over de doodsoorzaak van Savannah is nog niets bekend.

Niet alleen weg

De burgemeester zegt dat hij zorgen van ouders uit de gemeente over de veiligheid van hun kinderen begrijpt. Hij vraagt ouders om extra op te letten waar hun kinderen heen gaan. "Jonge mensen doen er goed aan om zoveel mogelijk bij elkaar te blijven en niet onnodig alleen naar een meer verlaten plaats te gaan."

Ook andere burgemeesters van omliggende gemeenten delen de zorgen, zegt Van de Groep. Hij wenst politie en justitie alle wijsheid toe om de zaak op te lossen.