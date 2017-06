Gevonden lichaam in Bunschoten is vermiste Savannah

Het lichaam dat zondagochtend in Bunschoten is gevonden door een voorbijganger is van het 14-jarige vermiste meisje Savannah. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Over de doodsoorzaak heeft de politie nog niets naar buiten gebracht.

Savannah werd sinds donderdag vermist. Een voorbijganger vond het lichaam in het water bij een industrieterrein.

Zoektocht

Gisterochtend gingen honderden mensen vrijwillig op zoek naar Savannah. Zij zochten in een ander deel van Bunschoten-Spakenburg dan waar het lichaam werd gevonden. De politie werkte niet mee aan de vrijwilligersactie, omdat er geen aanwijzingen waren dat Savannah in de buurt zou zijn geweest van het gebied waar werd gezocht.

Vrijdag werd in Achterveld, 20 km van Bunschoten, het lichaam van een ander 14-jarig meisje gevonden. Dat meisje was vrijdag niet van school teruggekomen en de politie zegt dat ze door een misdrijf is omgekomen. De politie zei eerder geen verband te zien, maar houdt nu toch rekening met die mogelijkheid.