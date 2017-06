Nederlands elftal poetst blazoen op tegen Ivoorkust

De Ivoriaanse defensie liet steeds weer steekjes vallen en waren Robben en vooral Janssen scherper geweest, dan was het na rust al snel 4-0 of 5-0 geweest.

Doordat de Afrikanen ook offensief niet erg geïnspireerd meer leken, was het aan Oranje om een beetje sjeu in het duel te houden. Met af en toe een mooie actie en een vlotte aanval lukte dat prima. Zo trof Memphis Depay de lat, waarna Davy Klaassen even later de 4-0 binnen schoof.