Zeker 200 gewonden in Turijn na finale Champions League

Onder voetbalsupporters in Turijn is vanavond paniek uitgebroken. De fans keken samen op het San Carlo-plein in het centrum van de stad naar de Champions League-finale tussen Juventus en Real Madrid.

Om een nog onbekende reden renden mensen opeens massaal weg en liepen elkaar daarbij onder de voet. Daarbij zijn zeker 200 gewonden gevallen, volgens het Italiaanse persbureau Ansa.

Waarom er paniek uitbrak is niet bekend. Mogelijk gaat het om een vals alarm.

Juventus uit Turijn verloor de Champions League-finale van Real Madrid: het werd 1-4.