Real Madrid opnieuw de beste van Europa

Het scheelde weinig of Miralem Pjanic had Juve in de zesde minuut al op 1-0 gezet. Hij schoot met veel precisie in, maar Keylor Navas kreeg er nog een hand achter. Een klein kwartier later scoorde Cristiano Ronaldo wel. Hij schoof de bal via het been van Leonardo Bonucci langs de kansloze Gianluigi Buffon.

Fabelachtig

De goal van Ronaldo, die de eerste werd die in drie Champions League-finales heeft weten te scoren, mocht er zijn, maar de 1-1 van Mario Mandzukic was fabelachtig. De Kroaat controleerde de bal met de borst en scoorde fraai met een halve omhaal die over Navas heen zeilde.