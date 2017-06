Einde van tijdperk KBX: zo vlieg je als een koning

Al jaren is er discussie over wie er mag vliegen met het regeringsvliegtuig. In de jaren 70 was er kritiek omdat prinses Margriet er gebruik van maakte, maar vloog ook Joop den Uyl naar een vakantie in Noorwegen en zocht Dries van Agt zijn vrouw op in Zwitserland. Tegenwoordig is er precies vastgelegd wie mee mag.

Volgens een besluit uit 2014 heeft de koning voorrang bij het gebruik van het toestel. Daarna komen de premier en ministers, gevolgd door prinses Beatrix en dan andere leden van het Koninklijk Huis die namens de koning handelen.

Willem-Alexander en Máxima mogen als enigen onbeperkt gebruikmaken van het vliegtuig - sterker nog, de koning mag het toestel zelf besturen. Al hun reizen zijn in het belang van ons land, is de redenering. Prinses Beatrix mag van het vliegtuig gebruikmaken als dat 'doelmatiger of veiliger' is.