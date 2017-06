Politieke partijen Marokko: betogers mogen vreedzaam demonstreren

De meeste politieke partijen in Marokko vinden dat demonstranten in Al Hoceima het recht hebben om vreedzaam te demonstreren. Dat blijkt uit een verklaring die donderdag namens de overheid naar buiten werd gebracht, na een overleg tussen de politieke partijen en de minister voor Mensenrechten, Mustapha Ramid.

Het is voor het eerst sinds de spanningen in het Rifgebied vorige week toenamen, dat de overheid zich erover uitlaat. Regeringswoordvoerder Mustapha el Khalfi bracht de verklaring naar buiten. Hij zei dat de situatie in het Rifgebied alle aandacht heeft en dat de ontwikkelingsplannen die er al lagen, versneld zullen worden uitgevoerd.

Ook werd beloofd in te gaan op de eisen van de families van de gedetineerden. De afgelopen dagen werden tientallen activisten opgepakt, onder wie de leider van de protestbeweging, Nasser Zafzafi. Tot nu toe is er geen contact met de gevangenen geweest en familie en advocaten eisen dat hier verandering in komt.

Martelingen

El Khalfi heeft laten weten dat er snel een positieve reactie op de eisen zal volgen. Ook gaf hij aan dat als er ook maar enige aanleiding zou zijn dat de gevangenen zijn gemarteld, er direct een onafhankelijk onderzoek zal worden geopend.

De demonstranten reageren sceptisch op de uitlatingen van de regering. Zij zeggen vaker dit soort toezeggingen te hebben gekregen, maar veel beloftes werden niet nagekomen.