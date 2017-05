Twintig demonstranten opgepakt voor rellen Al Hoceima

In Marokko zijn twintig mensen opgepakt na protesten in de noordelijke kustplaats Al Hoceima. Bij die protesten vrijdagavond gingen demonstranten op de vuist met de politie. Het nieuws over de arrestaties werd een dag later pas bekend.

In de Rif, het gebied in het noorden van Marokko tegenover de Spaanse zuidkust, zijn het afgelopen half jaar geregeld demonstraties. Inwoners strijden tegen de onderdrukking, werkloosheid en corruptie in het gebied.

Tegen de leider van de protestbeweging Nasser Zafzafi is vrijdag een arrestatiebevel uitgevaardigd. Dat zou de aanleiding zijn geweest voor de nieuwe rellen. Zafzafi wordt ervan beschuldigd dat hij de vrijdagmiddagpreek in de moskee in Al Hoceima heeft verstoord.

Voortvluchtig

Normaal gesproken is die preek in alle Marokkaanse moskeeën hetzelfde, omdat die wordt uitgegeven door het ministerie van Islamitische Zaken. Toch ging het in Al Hoceima niet over de ramadan, die net is begonnen, maar over de demonstraties.

De imam zei dat de betogers uit zijn op 'fitna', onrust. Dat leidde tot woede bij Zafzafi, die in een van de moskeeën was. Hij onderbrak de imam en beschuldigde hem ervan dat hij een instrument van de gevestigde orde is die de protesten in de kiem probeert te smoren.

Betogers wisten vrijdag te voorkomen dat Zafzafi thuis werd opgepakt. Daarna is hij gevlucht en sindsdien zit hij ondergedoken. De twintig demonstranten die zijn gearresteerd worden, verdacht van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid.