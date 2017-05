Leider Marokkaanse protestbeweging zoekt steun in Europa

In het interview zegt Zafzafi dat de overheid niets voor de bewoners doet en de eisen van de demonstranten niet serieus neemt. Integendeel, de overheid beschuldigt de deelnemers van separatisme. Dat werkt volgens Zafzafi averechts. "Als de regering denkt met onderdrukking en valse berichten de beweging zwart te maken, dan vergissen ze zich. Ze hadden moeten weten dat iedereen de handen ineen zou slaan."

Verder zegt hij dat Marokko zich voordoet als een rechtsstaat, maar dat in werkelijkheid niet is, ondanks afspraken met westerse landen en mensenrechtenorganisaties. "Dat is slechts schijn. In werkelijkheid is er sprake van dictatuur."

Geen zorgen

Zafzafi maakt zich geen zorgen om zijn eigen veiligheid, ondanks de verhalen over opgepakte demonstranten die in gevangenissen worden gemarteld. "Als ik vermoord of gearresteerd word, is dat een eer voor mij, omdat ik gestreden heb tegen onrecht, corruptie en de dictatuur."

Ook voor na 20 juli staan er acties gepland. Daar wil hij alleen over kwijt dat die "vanzelfsprekend" vreedzaam zullen verlopen.