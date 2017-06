Dijkhoff kijkt of doorknippen enkelband strafbaar kan worden

Staatssecretaris Dijkhoff gaat uitzoeken of het mogelijk is om het doorknippen van een enkelband strafbaar te maken. Dat beloofde hij in een debat in de Tweede Kamer.

Dijkhoff heeft nog veel vragen bij het plan van VVD-Kamerlid Van Oosten. Die noemde het doorknippen van een enkelband een zwaar vergrijp. "Het gaat om het bewust onttrekken aan het strafrechtelijk gezag."

De staat kan nu al wel aangifte doen van het vernielen van andermans eigendom. Maar dat gaat volgens Van Oosten niet ver genoeg. Hij vindt het doorknippen van een enkelband niet te vergelijken met bijvoorbeeld het vernielen van een prullenbak.

Twee weken geleden werd bekend dat zeker 35 criminelen de enkelband waarmee ze onder toezicht van justitie stonden, hadden doorgeknipt en op de vlucht waren geslagen.

Sterker maken

Dijkhoff wees er vandaag in het debat opnieuw op dat het in 98 procent van de gevallen goed gaat. Hij kondigde deze week al aan dat hij de enkelbanden sterker wil maken waardoor ze lastiger te saboteren zijn.

De staatssecretaris gaat in overleg met onder anderen rechters kijken of het zin heeft om van het doorknippen een afzonderlijk strafbaar feit te maken.

Hij denkt dat 'het veld' er misschien weinig in ziet om veroordeelden, die toch al terug moeten naar de cel omdat ze zich niet aan de voorwaarden van het juridisch toezicht hebben gehouden, nog een keer te veroordelen.

Dijkhoff beloofde ook uit te zoeken hoe groot het aantal verdachten van zware misdrijven is, dat met een enkelband naar huis wordt gestuurd omdat hun voorlopige hechtenis niet meer kan worden verlengd. "Dat moet geen automatisme worden", zei hij in de Kamer.