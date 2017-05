'Zeker 35 criminelen knipten vorig jaar enkelband door'

Vorig jaar hebben zeker 35 criminelen hun elektronische enkelband doorgeknipt waardoor ze konden vluchten, meldt De Telegraaf. Het ging hierbij om verdachten in voorarrest of veroordeelden die de laatste fase van hun straf thuis mochten uitzitten.

In Nederland dragen 1600 criminelen een enkelband. "Bij 98 procent van de dragers gaat het goed", vertelt Sjef van Gennip, baas van Reclassering Nederland tegen de krant. Het doorknippen van een enkelband is goed te doen, zegt hij. "Met een nagelschaartje is het onmogelijk, maar een betonschaar heb je er niet voor nodig."

Van Gennip is een echte 'enkelband-believer', zegt hij. "De kans op recidive bij een enkelbanddrager is aanzienlijk kleiner. Hij loopt minder detentieschade op omdat hij toch kan blijven werken en sociale relaties kan onderhouden", legt hij uit.

Moordenaars, overvallers en drugscriminelen

Onder de criminelen die vorig jaar de enkelband doorknipten, zitten drie moordenaars, elf overvallers, een verkrachter en drie drugscriminelen. Het grootste gedeelte ontsnapte in de laatste fase van detentie. Reclassering weet niet welke criminelen weer zijn teruggekeerd in detentie.

Het elektronische toezicht met een enkelband werd in 1997 ingevoerd. Samen met het betalen van borg zijn dit de voorwaarden waaronder een verdachte naar huis kan.