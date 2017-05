In de Filipijnen woedt de volgende jihad

De gevechten in de Filipijnse stad Marawi zijn al ruim een week aan de gang. Belangrijke delen van de stad werden na een bestorming ingenomen door islamitische rebellen. Inmiddels is het Filipijnse leger er in geslaagd om veel gebied te heroveren, maar de strijders geven zich niet zomaar over. Ze hebben mensen gegijzeld en er zitten naar schatting zo'n 2000 mensen vast door de gevechten.

President Duterte zegt er alles aan te doen om de stad snel te heroveren. Want de vrees bestaat, dat moslimextremisten in dit gebied, die gelieerd zijn aan Islamitische Staat, een Aziatisch kalifaat willen uitroepen. De groep die achter de aanval zit noemt zich Maute, ze worden gesteund door IS en staan ook wel bekend als Islamic State of Lanao.

Volgens correspondent Michel Maas, zijn ze een afsplitsing van Abu Sayyaf, een andere terreurgroep in het gebied. "De leider van deze groep was een leider van Abu Sayyaf. Hij heeft een aantal splintergroepen onder zijn hoede. Zij hebben trouw gezworen aan IS in Syrië. En zij noemen zichzelf de IS-strijders in de Filipijnen."