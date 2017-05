Felle strijd tegen IS-bondgenoot op Filipijns eiland

Op het Filipijnse eiland Mindanao is het leger nog steeds in gevecht met militanten van een groepering die gelieerd is aan Islamitische Staat. "De rebellen hebben bruggen en de hoofdstraat in de stad Marawi in handen. Ze trekken zich niet terug", zegt correspondent Michel Maas. Bij de gevechten zijn tot dusver twee militairen en een agent omgekomen.

Gisteren braken in Marawi gevechten uit nadat militanten de stad hadden bestormd. De rebellen liepen door de straten, schoten op huizen en staken gebouwen in brand. "Het lijkt erop dat deze groep de stad Marawi wilde veroveren", vertelt Maas.

Daarop stuurde de Filipijnse regering militairen en speciale politie-eenheden naar het zuidelijke eiland Mindanao. De Filipijnse president Duterte brak een staatsbezoek aan Rusland af en kondigde de staat van beleg af.

'Eiland vol geweld'

Duterte heeft gezegd dat hij de militanten keihard wil aanpakken. Hij zegt dat hij de staat van beleg een jaar wil laten duren als dat nodig is. De staat van beleg lijkt op de noodtoestand en maakt het mogelijk om mensen willekeurig op te pakken. Het leger hoopt de rebellen op korte termijn uit Marawi te kunnen verdrijven.

De leider van de groepering lijkt al te zijn gevlucht, zegt Maas. Hij wordt gezocht door het leger. De rebellenleider is berucht op de Filipijnen. Hij scheidde zich met een aantal strijders af van de islamitische terreurbeweging Abu Sayyaf, bekend vanwege het gijzelen van westerlingen in de Filipijnen.

De nieuwe groep, die zich Maute noemt, wordt gesteund door IS. De militanten vormen een groot gevaar in het zuiden van de Filipijnen, onder meer omdat zij samenwerken met andere terroristische groeperingen. "De aanwezigheid van al die groepen maakt Mindanao een eiland vol geweld", zegt Maas.