Corbyn ontspannen in strijd om ambtswoning, May voorzichtig

Premier, en leider van de Conservatieven, Theresa May en Labour-leider Jeremy Corbyn staan totaal verschillend in Britse verkiezingsstrijd. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens hun interviews in de televisie-uitzendingThe Battle for Number 10. Waar Corbyn redelijk ontspannen oogde, was May voorzichtig.

May besloot om niet rechtstreeks in debat te gaan met Corbyn, en dat was een slimme keuze, zegt correspondent Tim de Wit. Beiden deden een apart interview met meesterinterviewer Jeremy Paxman van de BBC. De Wit: "May is niet sterk tijdens live televisie-uitzendingen. Ze heeft niet de charme van voormalige leider David Cameron. Die kon nog wel eens een grapje maken, of spelen met het publiek."

En zo had ze geen directe confrontatie met haar rivaal. "Dat is de belangrijkste reden waarom ze niet in debat met hem wil: ze is bang voor een grote uitglijder. Voor May is het een groter risico als er iets gebeurt in zo'n debat. Haar peilingen lopen al terug, ze is al minder populair geworden."