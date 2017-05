Britse kiezer ziet May en Corbyn in 'Battle for Number 10'

Anderhalve week voor de Britse verkiezingen hebben premier en leider van de Conservatieven Theresa May en Labour-leider Jeremy Corbyn zich in een rechtstreekse televisie-uitzending ('The Battle for Number 10') gepresenteerd aan de kiezer. Voor een gemengd publiek van aanhangers en tegenstanders werden ze ondervraagd door de gerenommeerde en gevreesde interviewer Jeremy Paxman.

May, die een debat met Corbyn had geweigerd, kreeg herhaaldelijk voor de voeten geworpen dat ze aanvankelijk tegen een brexit was. Paxman vroeg zich af of ze zich had bedacht. May antwoordde dat ze ervan overtuigd is dat een brexit een succes kan worden. Het referendum maakte volgens haar een einde aan de discussie over wel of geen brexit. Ze herhaalde haar standpunt dat ze bereid is om eventueel weg te lopen bij de onderhandelingen zonder deal te sluiten.

Blaaskaak

Ook kreeg May kritische vragen omdat ze meerdere keren heeft gezegd dat er geen vervroegde verkiezingen zouden komen. Dat ze daarvan terug is gekomen, heeft volgens May te maken met andere partijen die het brexit-proces "proberen te frustreren".

Een van de moeilijkste momenten voor May was toen Paxman haar confronteerde met het intrekken van een aantal plannen. Zo pleitte ze er deze maand in een manifest voor dat ouderen meer gaan betalen voor de zorg die ze krijgen, maar een aantal dagen na lancering van dat plan trok May het grotendeels alweer in. Paxman herinnerde haar daaraan: "Als ik in Brussel zou zitten en naar jou zou kijken als de persoon met wie ik moet onderhandelen, zou ik denken dat ze een blaaskaak is die instort bij de eerste tekenen van wapengekletter."