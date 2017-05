Aandeel groene energie in totale verbruik amper gegroeid

Het aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in Nederland is in een jaar tijd amper toegenomen. In 2016 was het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 5,9 procent. In 2015 was dat 5,8 procent, meldt het CBS.

Het gebruik van wind- en zonne-energie steeg (+20%), maar het gebruik van biomassa nam licht af (-2%). En het totale energieverbruik nam vorig jaar toe, daardoor bleef de stijging van het aandeel groene energie beperkt.