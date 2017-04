Meer energie verbruikt in 2016 door kou, minder aardgas geproduceerd

Er werd vorig jaar dus meer aardgas verbruikt, maar minder gewonnen vanwege de aardbevingen in Groningen. Om aan de hogere vraag te voldoen, werd 6,3 miljard kubieke meter aan eerder gewonnen aardgas gebruikt dat was opgeslagen in lege gasvelden of zoutgrotten. Ook is er meer aardgas geïmporteerd.

Sluiting steenkoolcentrales

Het verbruik van steenkool voor de productie van elektriciteit daalde vorig jaar met ongeveer 10 procent. In pas geopende steenkoolcentrales steeg het verbruik, maar dat woog niet op tegen de daling door de sluiting van drie oude kolencentrales.

Er werd ook steenkool gebruikt voor de productie van ijzer en staal. Dat verbruik bleef nagenoeg gelijk.