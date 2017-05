Amsterdammers doen belofte aan hun zieke burgemeester

In een video die vanochtend op internet is gezet, steekt een aantal Amsterdammers hun ernstig zieke burgemeester Eberhard van der Laan een hart onder de riem. Om hun burgervader gerust te stellen, beloven ze dat ze goed voor de stad zullen zorgen.

In januari maakte Van der Laan bekend dat er bij hem uitgezaaide longkanker was geconstateerd. Hij zei dat hij zijn werk als burgemeester wil blijven doen. Bepaalde taken zijn overgenomen door wethouders van de stad.

Onder meer directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum, Ajax-voetballer Abdelhak Nouri, dakloze dichter Hilmano van Velzen en presentator Humberto Tan zijn te horen in het filmpje Amsterdam belooft.