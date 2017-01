Amsterdamse burgemeester Van der Laan ernstig ziek

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam is ernstig ziek. In een brief aan de burgers van de stad schrijft de 61-jarige Van der Laan dat deze week uitgezaaide longkanker bij hem is geconstateerd.

"Hoewel er de komende tijd meer duidelijk zal worden over de aard en de prognose, lijkt het erop dat de diagnose weinig reden geeft voor optimisme", schrijft hij.