Geëxecuteerde Filipijnse burgers gedumpt in ravijn Marawi

Bij de gevechten tussen het leger en de Maute-strijders zijn al honderd doden gevallen, onder wie zeker 25 burgers. In de buurt van de universiteit van Marawi hebben militairen eerder vandaag de lichamen van drie vrouwen, vier mannen en een kind geborgen.

Volgens schattingen is 90 procent van de 200.000 inwoners tellende stad op de vlucht geslagen. Zo'n 2000 burgers zitten vast in wijken waarom hevig strijd wordt geleverd. Kerkelijke leiders zeggen dat de rebellen christenen in gijzeling hebben genomen.

Het leger gaat ervan uit dat de Maute-militie met de grootscheepse aanval op Marawi beoogt meer aanzien te krijgen in de ogen van terreurorganisatie Islamitische Staat, aan wie de strijders trouw hebben gezworen.