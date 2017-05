Nieuwe gevechten tussen Filipijnse leger en IS-militanten

In het zuiden van de Filipijnen zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen regeringstroepen en islamitische militanten. Ongeveer honderd militairen proberen de stad Marawi te heroveren op de groep Maute, die door IS wordt gesteund.

Dinsdag kondigde de Filipijnse president Duterte de staat van beleg af nadat leden van Maute de stad hadden bestormd. Die staken een school, een kerk en een gevangenis in brand. Bovenop een ziekenhuis in de stad zou een IS-vlag wapperen. Volgens een legerwoordvoerder houden dertig tot veertig strijders zich nog schuil in Marawi.

Gisteren probeerde het Filipijnse leger de militanten al te verjagen. Na een rustige nacht laaiden de gevechten vanochtend opnieuw op, onder meer bij een strategisch belangrijke brug. De militairen krijgen onder meer steun van legerhelikopters met machinegeweren.

Menselijk schild

Bij de gevechten vielen tot nu toe zeker 21 doden: zeven militairen, dertien militanten en een burger. Ook gijzelde de rebellengroep tientallen burgers. Volgens christelijke leiders gebruikt Maute christenen als menselijk schild tijdens de gevechten.

In Marawi wonen 200.000 mensen. Het grootste deel van de bevolking is moslim. Duizenden burgers zijn de stad ontvlucht vanwege de gevechten.

Maute krijgt sinds kort steun van IS, nadat het Filipijnse leger de schuilplaats van een gezochte terrorist had bestormd. De groep staat ook bekend als Islamic State of Lanao.

Duterte heeft gezegd dat hij de militanten keihard wil aanpakken. Hij zegt dat hij de staat van beleg een jaar wil laten duren als dat nodig is. Ook denkt hij erover de maatregel af te kondigen voor andere delen van het land. De staat van beleg lijkt op de noodtoestand en maakt het mogelijk om mensen willekeurig op te pakken.