Trump besluit komende week over klimaatakkoord Parijs

Donald Trump zal komende week besluiten of de Verenigde Staten blijven meedoen met het klimaatakkoord van Parijs of dat ze het verdrag opzeggen. De Amerikaanse president deed die belofte via Twitter na de G7-top op Sicilië.

De vraag is of Trump echt een besluit neemt. Eind april zei hij tegen een zaal met aanhangers dat hij binnen twee weken "een belangrijk besluit" zou nemen over het klimaatakkoord.

Fabeltje

De overige landen van de G7 hebben op de top geprobeerd om Trump van het belang van het klimaatakkoord te overtuigen. Trump noemde klimaatverandering eerder een fabeltje.