Trump komt snel met "belangrijk besluit" over klimaatakkoord Parijs

De Amerikaanse president Trump heeft voor honderden aanhangers een toespraak gegeven over zijn eerste honderd dagen in het Witte Huis. In Harrisburg, Pennsylvania viel hij de media, de Obama-regering en de Democraten aan en zette hij uiteen wat hij de afgelopen tijd heeft bereikt.

Trump kondigde onder meer aan dat hij binnen twee weken "een belangrijk besluit" neemt over het klimaatakkoord van Parijs. Hij zei dat het akkoord de VS miljarden kost, terwijl landen als China, Rusland en India niets betalen.

Trump noemde klimaatverandering al eens een hoax en hij gaf eerder te kennen dat hij 'Parijs' mogelijk wil opzeggen. Zijn minister van Energie, Rick Perry, zei deze week nog dat hij het akkoord niet wil opzeggen, maar dat het heronderhandeld moet worden.

'Dikke vette onvoldoende'

De toespraak van Trump was op dezelfde avond als het Correspondents' Dinner in het Witte Huis. Het is voor het eerst sinds 1981, toen Reagan er niet bij was, dat een president dit jaarlijkse evenement mijdt. Trump zei daarover dat hij blij was meer dan honderd mijl weg te zijn van "Washingtons moeras".

Hij beschuldigde de media ervan nepnieuws te brengen en zijn prestaties onvoldoende te waarderen. Als het de taak is van de media om eerlijk te zijn en de waarheid te brengen verdienen ze "een dikke vette onvoldoende", aldus de president.

Volgens Trump is hij er de afgelopen tijd in geslaagd de betrekkingen tussen de VS en onder meer Duitsland, Japan, China en Groot-Brittanniƫ flink te verbeteren. Peking helpt de VS met de kwestie-Noord-Korea, zei Trump.