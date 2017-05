'Schoonzoon Trump wilde geheim communicatiekanaal met de Russen'

The Washington Post heeft nieuwe onthullingen gedaan over mogelijke banden tussen president Trump en Rusland. Volgens de krant heeft de schoonzoon en adviseur van de president, Jared Kushner, geprobeerd een geheim communicatiekanaal met de Russen op te zetten. Hij zou een poging hebben gedaan in december, kort na de verkiezingswinst van zijn schoonvader.

The Washington Post baseert zich op overheidsfunctionarissen, die hun informatie hebben uit onderschepte Russische communicatie. Daaruit zou blijken dat de Russische ambassadeur in de VS Sergei Kisljak zijn baas heeft verteld over het geheime kanaal, dat er volgens de krant overigens nooit is gekomen.

Geen verdachte

Kisljak zei volgens de krant onder meer dat Kushner Russische diplomatieke communicatiefaciliteiten wilde gebruiken voor het geheime kanaal, omdat die moeilijk af te luisteren zijn. Gisteren werd al bekend dat de FBI geïnteresseerd is in Kushner. Hij is geen verdachte, maar zou informatie hebben die van belang is voor het onderzoek, meldde NBC News.

The Washington Post maakte ook bekend dat het campagneteam van president Trump alle aan Rusland gerelateerde documenten aan een speciale Senaatscommissie moet overhandigen. De commissie die onderzoek doet naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen wil alles hebben vanaf de lancering van Trumps campagne in juni 2015.

De onderzoekers willen teksten, e-mails en telefoonbestanden inzien. Het onderzoek van de Senaat staat los van het federale onderzoek dat wordt geleid door oud-FBI-chef Mueller.