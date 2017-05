Hooggerechtshof moet zich buigen over Trumps inreisverbod

Het herziene inreisverbod van president Trump gaat naar het Hooggerechtshof. Verschillende rechtbanken hebben de afgelopen tijd het reisverbod voor mensen uit bepaalde islamitische landen tegengehouden.

Eerder vandaag behandelde een rechter in Virginia het hoger beroep dat het ministerie van Justitie had ingediend. De beroepsrechter veegde het inreisverbod van tafel en noemde het "vaag geformuleerd wat betreft nationale veiligheid". Ook zei de rechter dat het vol staat met "religieuze intolerantie, vijandigheid en discriminatie".

Het ministerie van Justitie laat in een verklaring weten de zaak aanhangig te maken bij het Hooggerechtshof, omdat "de poging van de president om de nationale veiligheid te vergroten wordt gedwarsboomd".

Christelijke reizigers

Trump wil een inreisverbod invoeren voor mensen uit Libië, Iran, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen. De eerste versie van het verbod werd in februari onwettig verklaard door Amerikaanse rechters. In die versie mochten ook reizigers uit Irak de VS niet in.

Een ander verschil tussen de twee versies is dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen islamitische en christelijke reizigers.