Tweede rechter VS wijst Trumps nieuwe inreisverbod af

Na Hawaï heeft ook de staat Maryland het herziene inreisverbod van president Trump afgewezen omdat het in strijd is met de grondwet. De federale rechter van Maryland oordeelde in een zaak die was aangespannen door organisaties die strijden voor burgerrechten en voor de bescherming van vluchtelingen.

Trump zag vorige maand hoe zijn oorspronkelijke inreisverbod voor burgers uit zeven islamitische landen door rechters in verschillende staten werd opgeschort. De aangepaste versie van de maatregel had vandaag van kracht moeten worden.

In die tweede versie is Irak geschrapt van de 'zwarte lijst', en wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen islamitische en christelijke reizigers.

Vraagtekens

Gisteren zette de rechter in Hawaï vraagtekens bij de argumentatie van Trump dat de maatregel in het belang is van de nationale veiligheid. Ook wees hij erop dat het inreisverbod schadelijk is voor het toerisme en de komst van buitenlandse studenten en werknemers in de weg staat. Trump noemde de uitspraak in Hawaï "een buitensporige bemoeienis door de rechter die zijn weerga niet kent".

De rechter in Maryland wees, net als zijn collega in Hawaï, op publieke uitspraken van Trump die duidelijk maken dat hij moslims de toegang tot de VS wil verbieden. Daarmee is het inreisverbod strijdig met artikel 1 van de grondwet, waarin discriminatie op grond van religie wordt verboden.

Hoogtse rechter

Trump liet gisteren weten dat hij de hele gerechtelijke weg wil bewandelen om zijn gelijk te halen, tot aan het hooggerechtshof toe.

"Wij gaan winnen", zei hij in een toespraak in Nashville. "Het gevaar is duidelijk. De wet is duidelijk. De noodzaak van mijn reisverbod is duidelijk."