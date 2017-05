Politieke crisis in Venlo om tekort door zorgkosten

In Venlo zijn gisteravond twee wethouders opgestapt vanwege een tekort op de begroting. Er was een tekort voorzien van 4,3 miljoen euro, maar dat bleek veel groter: 12 miljoen euro. Later op de avond stapte de hele PvdA-fractie uit de coalitie.

Vera Tax, die wethouder was van de PvdA in Venlo, trad als eerste af tijdens het raadsdebat, schrijft 1Limburg. "Ik neem mijn verantwoordelijkheid", zei ze. Het aftreden van Tax was voor haar partij aanleiding om uit de coalitie te stappen. Het bestuur bestaat nu nog uit CDA, VVD en VenLokaal. De partijen hebben nog een zeer kleine meerderheid in de raad. VVD-wethouder Wim van den Beucken legde ook zijn functie neer.

Jeugdzorg

Het onverwacht grote tekort op de begroting heeft meerdere oorzaken, zei Ineke Hendrickz van de GroenLinks-fractie uit Venlo vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal.

"De voornaamste oorzaak is dat er 800 cliƫnten die wel zorg kregen, niet bij de gemeente in beeld waren." Dat er zoveel mensen zonder medeweten van de gemeente zorg kregen, kwam onder meer doordat de meldsystemen niet goed werkten en ook doordat er fiks bezuinigd is op de ambtelijke organisatie. Als gevolg daarvan was de communicatie met Jeugdzorg gebrekkig.

"De zorg is naar de gemeenten overgedragen met veel minder geld dan waarmee alles eerst werd gedaan", zei ze. Volgens haar is de transformatie van het rijk naar de gemeente in Venlo onvoldoende van de grond gekomen. Ze verwijt het college de problemen omdat steeds werd gezegd dat alles zou worden opgelost.

Maar ze kijkt niet alleen het gemeentelijk bestuur aan op de geldtekorten. Ook Den Haag moet meer verantwoordelijkheid nemen, vindt ze.

Overal problemen

NOS-zorgredacteur Ardi Vleugels deed onderzoek naar de Jeugdzorg. Volgens haar is de situatie in Venlo geen uitzondering. Alle gemeenten hebben volgens haar moeite met het budget dat ze krijgen om uit te geven aan de zorg. 61 procent van de bevraagde gemeenten zegt niet uit te komen met het geld. 6 procent zegt wel alles te kunnen betalen.

Daar komt volgens haar nog bij dat het geld voor Jeugdzorg moeilijk te beheersen is. "Alle kinderen hebben recht op zorg, maar dat kan heel duur zijn. Met een paar kinderen die heel veel zorg nodig hebben, kan al een gat in je begroting komen."

Daar komt bij dat gemeenten wel betalen, maar niet altijd bepalen wie moet worden geholpen, zegt ze. Soms beslissen bijvoorbeeld huisartsen dat kinderen hulp nodig hebben. "Dus ze kunnen ook heel moeilijk sturen op hoeveel kinderen die zorg krijgen. Het is lastig om dat goed te begroten en te beheersen."