VS levert Srebrenica-verdachte uit aan Servië

Een Serviër die werd gezocht in verband met de genocide in Srebrenica in 1995, is door de VS uitgeleverd aan de autoriteiten in Servië. Daar zal de man terechtstaan.

De man, Srdjan Bilic, was lid van een eenheid van het leger van de Republika Srpska, die in verband wordt gebracht met de massamoord in de moslimenclave Srebrenica. Zo'n 8000 mannen en jongens werden in juli 1995, een paar maanden voor het einde van de oorlog in Bosnië, gedood door Bosnisch-Servische troepen. De enclave werd beschermd door Nederlandse VN-militairen.

Het is niet duidelijk waar Bilic verbleef in de VS en hoelang hij daar gezeten heeft.