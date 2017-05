Politie: vader ontvoerde kinderen uit huis in Enschede

De man die eergisteren zijn drie kinderen meenam uit een huis in Enschede, heeft hen ontvoerd. Eerder zei de politie dat de man van 35 zijn twee zoons en dochter onttrok aan het ouderlijk gezag, maar nu gaat de politie dus uit van een ontvoering. De politie is nog steeds op zoek naar het viertal.

De man en zijn kinderen van 2, 4 en 5 jaar zijn internationaal gesignaleerd. "Als zij worden herkend door personeel op luchthavens, bus- en treinstations of door collega's in het buitenland, dan weten zij dat het om deze zaak gaat. Dan wordt de vader staande gehouden", zegt een woordvoerder van de politie.

Duitsland

Het verspreiden van foto's en het signalement van de kinderen heeft nog geen bruikbare informatie opgeleverd. Er zijn aanwijzingen dat de vader met de kinderen naar Duitsland is vertrokken, maar dat is nog niet bevestigd.

De kinderen waren vrijdag bij hun moeder in Enschede. De man nam de kinderen mee toen de vrouw even weg was. Zij sloeg direct alarm toen zij thuis kwam. Waarom de vader zijn kinderen meenam, is onduidelijk. Zowel de vader als de moeder zijn van Syrische afkomst.