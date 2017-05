Zoektocht naar vader die drie kinderen heeft meegenomen

De politie is een zoektocht gestart naar een man die gisteren zijn drie kinderen heeft meegenomen uit een huis in Enschede. De 35-jarige man en zijn kinderen van 2, 4 en 5 jaar zijn spoorloos. De politie heeft aanwijzingen dat het viertal naar Duitsland is vertrokken.

De kinderen waren gisteren bij hun moeder in Enschede. De vader, die daar op bezoek was, nam ze mee toen de vrouw even weg was. Toen de moeder thuis kwam, sloeg ze direct alarm.

De politie zegt dat de man zijn twee zoons en dochter heeft onttrokken aan het ouderlijk gezag. Over de precieze gezinssituatie of een mogelijk motief kon een woordvoerder niets zeggen. De vader is van Syrische afkomst.