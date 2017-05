Noord-Korea lanceert opnieuw een raket

Noord-Korea heeft opnieuw een raket getest. Die werd gelanceerd in de buurt van de hoofdstad Pyongyang, in de regio Kusong, en legde zo'n 500 kilometer af voor hij in de Japanse Zee terechtkwam, meldt het leger van buurland Zuid-Korea.

Het is de volgende in een serie testen die het land uitvoert in de ontwikkeling van nucleaire wapens en raketten.

De nieuwe president van Zuid-Korea, Moon Jae-in, heeft meteen de nationale veiligheidsraad bijeen geroepen om de raketproef te bespreken. Japan heeft opnieuw het testen van raketten door Noord-Korea veroordeeld. Het noemt de herhaalde lanceringen onacceptabel en in strijd met een VN-resolutie daarover.

Ook het Witte Huis heeft gereageerd. De Amerikanen zeggen dat de raket een kortere afstand kan bestrijken dan de vorige drie die werden getest. De laatste test met een raket van dit type was volgens Amerikaanse militaire bronnen in februari.

Vorige week zondag vuurde Noord-Korea ook een raket af. Die legde ongeveer 800 kilometer af.