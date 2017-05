Amsterdamse agente draagt hoofddoek 'om reacties te peilen'

Een Amsterdamse wijkagente heeft vandaag in het stadsdeel Osdorp tijdens haar werk een hoofddoek gedragen. Volgens het Amsterdamse PvdA-raadslid Sofyan Mbarki deed ze dat "uit solidariteit en omdat ze voor een divers korps is".

De agente reageert met haar actie op een oproep van politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg. Die zei gisteren dat de Amsterdamse politie een discussie wil over afschaffing van het hoofddoekverbod voor politieagentes. Want, zo zei hij, als agentes een hoofddoek mogen dragen bij hun uniform wordt een baan bij de politie voor mensen met een migratieachtergrond mogelijk aantrekkelijker.

Esmaa Alariachi (van het tv-programma Meiden van Halal) was bij de actie. Volgens haar is de agente geen moslima. "Ze deed dit alleen maar om uit te zoeken wat de reactie van de gemeenschap zou zijn."

Volgens Alariachi kreeg de agente diverse reacties: "Zoals leuk, herkenbaar en maakt niet uit, maar er waren ook sommige moslims die beledigd waren dat ze een hoofddoek draagt terwijl ze geen moslima is." Verschillende voorbijgangers gingen met haar in discussie.

De Amsterdamse politie laat in een reactie weten dat ze kennis heeft genomen van de actie. "Het betreft een individuele actie. Ons uniform is lifestyle-neutraal en daar verandert niets aan. We gaan met de betrokken wijkagent in gesprek."