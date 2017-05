Politie Amsterdam stelt hoofddoekverbod bij politie ter discussie

De Amsterdamse politie wil een discussie over afschaffing van het hoofddoekjesverbod voor politieagentes. Dat zegt politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg in het NOS Radio 1 Journaal, naar aanleiding van berichtgeving van het AD. Als agentes een hoofddoek mogen dragen boven hun uniform wordt een baan bij de politie voor mensen met een migratieachtergrond mogelijk aantrekkelijker.

In Nederland mogen agenten tijdens hun werk geen geloofsuitingen zoals een hoofddoekje of een kruisje dragen, maar de Amsterdamse politie vraagt zich af of dat verbod wel gehandhaafd moet worden. Het streven is daar dat de helft van de nieuwe agenten een migratieachtergrond heeft. "Stel dat wij dat niet halen, dan is het van belang om het debat aan te gaan. Dat zie ik ook in de landen om ons heen. Daar is het debat al gevoerd.", zegt Aalbersberg.

De politie is al langer op zoek naar agenten met een andere achtergrond dan de Nederlandse. In Amsterdam heeft 18 procent van de politiemensen een migratie-achtergrond. Aalbersberg vindt dat een groot probleem: "Diversiteit en kennis van alle culturen is voor ons essentieel om verbonden te blijven met alle burgers in Amsterdam."