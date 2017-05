De wekdienst van 19 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

Schilderij Basquiat geveild voor 110 miljoen dollar

Een schilderij van de Amerikaanse graffiti-kunstenaar Jean-Michel Basquiat heeft op een veiling in New York een recordbedrag opgeleverd. Een Japanse verzamelaar bood 110,5 miljoen dollar voor het doek genaamd Untitled. Nooit eerder werd voor een werk van Basquiat zo veel geld neergeteld. De nieuwe eigenaar is van plan om het schilderij in zijn eigen museum in Chiba in Japan op te hangen.

Verder vandaag...

De Zweedse aanklagers die onderzoek doen naar de beschuldigingen van verkrachting tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange houden vandaag een persconferentie. Ze gaan naar eigen zeggen "over de lopende zaak spreken". Meer details zijn nog niet bekend.

In Rotterdam komt vandaag de MOL Triumph aan, het grootste containerschip tot nu toe dat aanlegt in de haven van de Maasstad. Het schip heeft een lengte van 400 meter en is bijna 60 meter breed. Aan het einde van de ochtend wordt hij binnengeloodst.

En wie zin heeft in een vette hap kan vandaag het beste naar Leeuwarden gaan. Daar start vanmiddag het Frituurfestival. Bezoekers kunnen hun maag vullen met allerlei authentieke en innoverende snacks, zoals de bolo-schijf en de carbonarakroket.

Fijne dag!