'Meningen mogen blijven staan op FOK!, hoe dom sommige ook zijn'

"Dit is een ordinaire doodsverwensing, dus die gebruiker mag een paar dagen wegwezen", zegt Monique Verlind. Zij is eindredacteur op de nieuwssite van FOK!, waar ze ook de reacties onder de artikelen in de gaten houdt.

Verlind heeft niet het idee dat de Sylvana-zaak een matigende invloed heeft op het gedrag van mensen die bij FOK! reageren. Ze vindt dat het debat online juist steeds feller wordt gevoerd. "Rechts en links reageren extremer op elkaar."